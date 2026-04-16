Кой е царят, принесъл в жертва дъщеря си, за да опази солта, по-ценна от злато

Романът на Веселина Кожухарова е вдъхновен от археологическите открития край Провадия

В древни времена, когато солта е по-ценна от златото, царят на Кабиле изпраща хората си далеч на север, за да построят селище около случайно открит солен кладенец. Шепа мъже с целите си многодетни семейства не само намират начин да добиват безценната сол и да търгуват с нея, но и успяват да изградят малко сплотено общество.

Цар Войнес обаче не може да се радва на постигнатото с цяло сърце, защото боговете колкото дават, толкова и вземат. Дъщеричката му Амбротено притежава божествената дарба на пророчица и още като дете трябва да отиде в светилището на Богинята- майка, където да служи на хората. Голяма е саможертвата ѝ, за да се превърне в главна жрица и пазителка на най-съкровената тайна на народа си. А когато боговете ѝ изпращат видение, че новото поселище е застрашено, Амбротено трябва да предупреди баща си, за да опази Сълзата на Семла на всяка цена.

Тази приказка от времето на траките е в основата на сюжета в “Сълзата на Семла” (изд. “Хермес”). Новият роман на Веселина Кожухарова е вдъхновен от впечатляващите археологически открития в праисторическия солодобивен и градски център Провадия – Солницата.

“Голяма част от детайлите в действието на романа почиват на познанието ни за всекидневните предизвикателства в праисторическата Солница (край Провадия). Бях наистина учуден от умението на авторката да съчетава прочетеното в научните ни публикации за Солницата в толкова жив и интересен разказ за живота на обществото, което според написаното от нея напомня за тракийско царство”, пише за романа акад. проф. д.и.н. Васил Николов, който е ръководител на разкопките.

В началото на 2026 г. Европейската комисия отличи Провадия – Солницата със Знака за европейско наследство – признание, което се присъжда на обекти с изключително значение за европейската културна идентичност и опазването на общото европейско културно наследство. Романът “Сълзата на Семла” отразява важността на това уникално за България и Европа средище.

