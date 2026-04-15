Ерос Рамацоти иска стая в черно в бекстейджа

Италианската звезда прави концерт в зала "Арена 8888 София" на 24 април

Стая изцяло в черно в бекстейджа поиска Ерос Рамацоти за концерта си в София. Италианската звезда ще направи петия си концерт у нас на 24 април в зала “Арена 8888 София” по покана на “Фест тийм”. Последното му гостуване в столицата ни бе преди пет години, когато шоуто му бе разпродадено много преди датата.

За разлика от предишните концерти, когато стаята му за релакс зад сцената трябваше да е в снежнобяло, явно певецът е в нова емоционална фаза и иска всичко да е тъмно. Единствените цветни елементи ще са зелените растения, които е поискал, като палмата кензия. В София пристига с огромен екип и 9 камиона, превозващи техниката за сцената, която както винаги ще бъде с впечатляваща мултимедия.

Няма специални предпочитания за кетъринга, но вероятно това е, защото на всяко турне заедно с техниката има и мобилна кухня, в която поне четирима готвачи приготвят голямо разнообразие от италиански ястия. От мениджмънта обаче настояват да има разделно събиране на отпадъците.

Концертът на Ерос Рамацоти в София е част от поредното му световно турне Una Storia Importante, както се казва и последният албум, който издаде неотдавна. В него е събрал съвсем нови парчета и някои от най-големите му хитове с нови аранжименти.