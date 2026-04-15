Ослепителните диджейки от Mestiza за първи път у нас

Красивите диджейки от Mestiza, които през последните години са абсолютен хит по света, идват за първи път в България. Енигматичното испанско дуо ще вдигне градуса на настроението с екзотичен електронен лайв на 11 декември в Inter Expo Centre.

Mestiza е проект на Pitty Bernad и Belah, създаден през 2021 г. след години на приятелство и съвместни изяви. В него създават един много различен вариант на традиционните испански звуци, съчетавайки електронна музика с влияния от фламенкото. Техният звук бързо набира популярност, отвеждайки ги до сцени по целия свят - от Барселона и Тулум до Дубай, Маями и Лондон. Това лято талантливите испанки поемат контрола над неделните вечери в Hi Ibiza за 19 седмици. По този начин те се превръщат в първите дами, оглавяващи цял сезон в програмата на клуба, обявен за №1 в света през последните години.