Атанас Запрянов посреща 76 г. с 1300 нови в армията

Министърът на отбраната Атанас Запрянов, който днес става на 76 години, договори над 3,2 млрд. евро финансиране за модернизацията на армията. Той вече е военен министър в 4-о правителство. А през последната година успя да посрещне първата серия изтребители F-16, първите бойни машини “Страйкър” и бойните кораби “Храбри” и “Смели” - едни от най-големите проекти за ново въоръжение.

С по-високите заплати и подобрените социални условия, които бяха приети по негово време, се засили интересът към военната професия и близо 1300 нови военни бяха взети на работа.