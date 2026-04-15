Връчват призовете “БГ модна икона” на 21 април

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-стилните и успешни български личности за изминалата година ще бъдат отличени за седемнадесети пореден път на церемонията “БГ модна икона 2026”, организирана от Академията за мода. Престижното събитие ще е на 21 април в София.

Номинациите вече са направени от експертен съвет, оглавяван от проф. Любомир Стойков, в който участват водещи модни и лайфстайл журналисти и редактори.

Преди официалната церемония ще има ревю-спектакъл с представяне на актуални колекции на утвърдени български дизайнери и модни къщи, както и модели на студенти от Националната художествена академия. Част от младите таланти ще получат и специални стипендии.

В ревюто ще бъдат показани и творби на носители на “Златна игла”, сред които Невена Николова, Аксел Харди, Атанас Парушев и Габриела Карчина.

Сред предишните носители на титлата “БГ модна икона” са имена като Лили Иванова, Христо Стоичков, Мария Бакалова, Григор Димитров, Ивет Лалова, Димитър Бербатов и Владимир Ампов-Графа.