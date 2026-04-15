Мадона пуска нов албум на 3 юли

Суперзвездата на поп музиката Мадона съобщи днес, че ще издаде нов албум - Confessions on a Dance Floor: Part II, на 3 юли с лейбъла „Уорнър Рекърдс“, пише Асошиейтед прес. Това ще стане 21 години след оригиналния албум - Confessions on a Dance Floor.

Мадона вече бе подсказала, че предстои втори албум от поредицата. През декември 2024 г. тя публикува видео в Инстаграм, в което се вижда как е в студиото заедно с продуцента на оригиналния албум Стюарт Прайс.

В официалното съобщение за пресата Мадона споделя посланието, което тя и Прайс са написали за албума.

„Трябва да танцуваме, да празнуваме и да се молим с телата си. Това са неща, които правим от хиляди години – те наистина са духовни практики. В кайна сметка дансингът е ритуално пространство. Това е мястото, където се свързваме – със своите рани, със своята крехкост. Да се забавляваме е изкуство. Това е да преодоляваме границите си и да се свържем с общност от хора със сходни възгледи“, пише Мадона, цитирана от БТА.