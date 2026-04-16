Риана стана първата жена с над 200 милиона сертифицирани продажби на сингли

Риана става първата жена в историята, която надхвърля 200 милиона сертифицирани продажби на сингли според Американската звукозаписна асоциация (RIAA), въпреки че не е издавала албум от 10 години.

В класацията за всички времена певицата на „Higher", 38-годишната Риана, заема трето място с 200,5 милиона единици. На първо място е Дрейк с 277,5 милиона, а след него се нарежда Морган Уолън с 215 милиона. Последният албум на Риана е „ANTI" от 2016 г. Оттогава тя записва „Lift Me Up" за филма „Черната пантера: Уаканда завинаги" (2022) и „Friends of Mine" за филма „Смърфовете" (2025), съобщи People.

В продължение на години Риана говори за следващия си студиен албум. В интервю за Harper's Bazaar през 2025 г. тя заявява, че се чувства „много добре" относно него.

„Вече не се придържам към жанрове. Затова изчаках. Всеки път си казвах: Не, това не съм аз. Не е правилно. Не съответства на моето развитие. Не мога да стоя зад нещо такова. След такъв период от време следващото нещо, което хората ще чуят, трябва да бъде значимо. Не мога да пусна нещо посредствено", казва певицата.

Тя също така намеква, че новата музика ще бъде „различна от всичко, което хората очакват" и няма да бъде „комерсиална или удобна за радио формат", съобщава БГНЕС.