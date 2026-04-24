7 милиона цветя цъфтят едновременно в Градината на Европа (Снимки)

Пролет в една от най-красивите цветни градини в света - Кукенхоф, разположена край Лисе, Нидерландия. Паркът, известен като "Градината на Европа", впечатлява с над 7 милиона засадени луковици всяка година, включително стотици разновидности лалета, зюмбюли и нарциси. В градината могат да се видят над 800 различни сорта лалета и хиляди видове растения. Цветните композиции се подреждат наново всяка пролет, като всяка година паркът представя различна тема и визия. СНИМКА: АЛЕКСАНДРИНА ПЕТЕВА

Кукенхоф се разпростира върху 32 хектара, като алеите и градинските пространства са оформени с внимание към детайла и традициите на холандското градинарство.

Въпреки че паркът е отворен за посетители за период от 6 до 8 седмици през пролетта, всяка година той привлича над 1,4 милиона души от цял свят, което го нарежда сред най-посещаваните сезонни атракции в Европа. Градината на Европа привлича милиони туристи СНИМКА: АЛЕКСАНДРИНА ПЕТЕВА

В близост до Кукенхоф посетителите могат да се насладят на просторни цветни поляни, сред които и насаждения от люлаци, допълващи пъстрата пролетна картина.