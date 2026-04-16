Златното момиче Катрин Тасева чака момиченце

Гимнастичката Катрин Тасева се показа в напреднала бременност и загатна какъв е пола на бебето. Облечена в бяло и розово, тя няма търпение да стане майка за втори път. Преди три години златното момиче на България роди момченце.

"Този Великден... с малко повече розово и много повече любов", сподели хубавицата в социалните мрежи, намеквайки, че чака момиченце. Катрин и годеникът й сладкарският бос Станислав Сивков са заедно от около четири години. Живеят в Асеновград, откъдето е любимият на бившата гимнастичка.