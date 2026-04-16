Братът на Шумахер се омъжва по телевизията

Бившият пилот от Формула 1 Ралф Шумахер ще се омъжи по телевизията. Братът на легендата Михаел Шумахер планира да каже съдбоносното "да" на партньора си Етиен Буске, с когото е във връзка от юли 2024 г.

Цялото събитие ще бъде превърнато в телевизионен спектакъл. Двойката наскоро официално потвърди новината за сватбата, като поканите за тридневното тържество вече са пристигнали. Любовната им история ще бъде показана във формата на риалити шоу. То е кръстено "Ралф и Етиен: Казваме "Да". Шоуто ще проследи съвместния им живот и подготовката за брак.

"Преминаваме през живота заедно и този сериал показва точно това - нашето ежедневие, работа, различия и прилики...", каза Ралф.