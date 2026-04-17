Най-известният котарак у нас Румен разкри смисъла на живота и си отиде завинаги (Обзор)

Стана блогър на годината през 2017 г., след като хиляди следят профила му във фейсбук

Най-известният котарак у нас - Румен, си е отишъл. Това съобщи стопанката му в профила му във фейсбук, който се следи от над 68 хил. души.

“скъпи приятели, тази събота (11 април) в 9 часа вечерта нашият необикновен котарак румен напусна планетата земя. къде точно е отишъл ние засега не можем да кажем със сигурност. може да е на гости на братята извънземни от проксима кентавър бета, може да е на екскурзия до код кибол при роднини, а може и никъде да не е, както често обичат да постъпват котките”, пише там в шеговития стил, с който котаракът стана толкова популярен. Преди да си тръгне завинаги, Румен оставя малка бележка:

“преячели мои, збогон и бладогаря за внеманието.

и по-неже често сте ме питали какъф е смисатат на живота, днес ште ви го раскрия. той е...”

Но Златин - другият котарак вкъщи, изял остатъка от бележката и така и не се разбира заветът на Румен. Всъщност миналия месец стана ясно, че преди 3 г. Румен бил диагностициран с генетично сърдечно заболяване. То се оказало прогресиращо и необратимо. Затова и станали така редки забавните му публикации в мрежата.

Румен в колаж със Златин - другия котарак, с който съжителстваше

В края на 2017 г., когато е на 8 месеца, котаракът от породата британска късокосместа е обявен за блогър на годината. Публикациите му във фейсбук се четат от хиляди. В тях умишлено всичко е малки букви, има куп грешки, защото, като всяка котка, и Румен не признава никакви правила, било то правописни или пунктуационни, разказа тогава неговата стопанка Наталия Атанасова. Тя е и човекът, който стои зад профила на котарака във фейсбук. Сега хиляди ѝ изказаха своите съболезнования.