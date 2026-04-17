Как е станал атентатът в "Света Неделя" - Виктор Божинов ще го покаже в "Чамкория"

Как е станал атентатът в храма "Света Неделя" - това ще покаже режисьорът Виктор Божинов в новия си игрален филм "Чамкория".

Той започна втория и последен етап на снимките на лентата по едноименния роман на Милен Русков.

"Точно на 16 април, след 101 години "взривихме" отново "Света Неделя" в памет на онези 134 невинни души, останали завинаги вътре! Бог да ги прости! Добре, че киното може това! Да разказва за важните, страшните, тъжните и смешните неща! Благодаря на всички, които ми повярваха и тръгнахме заедно в това истинско приключение!", написа режисьорът във фейсбук и показа кадри от снимачния процес.

На тях се вижда и Малин Кръстев, който изпълнява главаната роля в "Чамкория" - на таксиметровия шофьор от "Банишора" Славе Желязков – Бай Славе.

Това е четвърти пълнометражен игрален филм на Божинов и втори по роман на писателя Милен Русков. БНТ е копродуцент на лентата, която се очаква да излезе по кината през втората половина на 2027 г.