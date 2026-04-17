Често от чувство за малоценност или заради неудовлетворение, породени от най-различни причини, сме склонни да смятаме, че повечето неща, свързани с България, са дребни и незначителни. Но това съвсем не е така, защото има области, в които наши сънародници са на световно ниво.

И тези сфери не са малко, а една от тях е състезателният покер. А вече десетки и дори стотици играчи са постигнали впечатляващи успехи на глобално ниво.

Когато говорим за професионален покер, по подразбиране имаме предвид Texas Hold’em и неговите специфични разновидности. Някои турнири обаче се организират по сценария на Omaha Pot-Limit (пак холдем принцип на игра), има и покер със 7 карти и други. Но това са по-скоро изключения. Най-големите световни събития в покера започват в края на месец април и продължават през целия май.

Вече имаме 30 покер милионери с марка BG

Това изобщо не е преувеличение, а съвсем реална информация, които са общодостъпни за всеки. Най-голямата база данни за професионални покер играчи се намира в сайта на The Hendon Mob (легендарна четворка играчи от Лондон).Там можем да открием с почуда, но и с уважение факта, че вече поне 30 българи са станали милионери, благодарение на уменията си в покера. А няколко души вече са на няколко хиляди или няколко десетки хиляди долара разстояние от 7-цифрения успех, така че в момента, в който попаднете на този текст, вече може и да се прескочили бариерата.

Можем да отидем дори по-далеч - българските професионални покер играчи, които са спечелили повече от 100 хиляди долара от официални турнири, са в пъти повече от българските професионални тенисисти, успели да натрупат такива суми от участията си по кортовете в цял свят. Преди да е изтекла първата половина на 2026 г., вече имаме над 130 наши сънародници, които с участие в различни прояви, били те на място или онлайн, са си осигурили приходи за поне 6-цифрена сума. В базата данни фигурират повече от 1500 имена на български играчи, като 2/3 от тях са спечелили поне 1000 долара от покер участия. Така че в тази сфера определено имаме успешни представители, при това значителен процент, ако вземем съотношение като глава от населението.

Постиженията на нашите сънародници на международната покер сцена са значими в рамките на последните две десетилетия. Някои от особено успешните играчи в тура са тръгнали именно от България, като за трима са представени сигурно данни, че са спечелили повече от 10 милиона долара в хода на своята кариера.

Алекс Кулев

Той е единственият българин в световния Топ 100 по спечелени пари за всички времена, при това постигна главоломни успехи преди да е навършил 30 г. Живеещият в Дъблин Кулев (на снимката горе) е натрупал над 17 милиона долара до момента от игра на покер. Алекс държи и българския рекорд за най-голяма еднократна печалба - през 2024 г. той грабна чек за умопомрачителната сума от $2 566 000 след триумфа си в надпреварата Triton Serie в Черна гора.

Димитър Данчев

Дълги години той беше смятан за най-успешния ни покер професионалист. Пловдивчанинът записа първата българска титла от European Poker Tour. Димитър Данчев (горе) реализира най-голямата си печалба през 2013 г. с триумфа си на Caribbean Adventure, който му донесе $1 859 000. Вече ветеран на топ ниво, той е натрупал над 10 милиона долара в течение на продължителната си кариера.

Фахредин Мустафов

В момента това е професионалният играч, тръгнал от България, който се намира най-високо в световна покер ранглиста. Фахредин Мустафов (горе) записа редица силни представяния в последно време, които го изкачиха до престижното 14-то място в Global Poker Index Ranking. Той е втори в класацията на страната за най-много натрупани пари от покер, като с близо 11 милиона долара вече изпревари Димитър Данчев, а пред него е единствено Алекс Кулев.

В българския Топ 10 попадат още играчи като Огнян Димов, Борис Колев, Борис Ангелов - всички те с активи от покер за над 5 милиона в щатска валута. А съвсем недалеч от тях са професионалисти като Веселин Каракитуков, Юлиян Богданов и Красимир Янков, които също са милионери от покер участия.

Къде са нашите топ играчи спрямо световния елит?

Конкуренцията е огромна, затова е успех, че изобщо имаме представител в първата стотица по спечелени приходи. Алекс Кулев заема 88-ма позиция, като пътят пред него е само нагоре. В Топ 200 са Мустафов и Данчев, а останалите също се намират високо в това подреждане, което обхваща повече от 750 000 професионални играчи.

Разбира се, успехите, големите награди и световното признание изискват отговорно отношение и професионален подход, като всяка стъпка е премерен ход по пътя към победата.

