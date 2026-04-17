От идеята до читателя: среща с малките любители на книгите в рамките на „Походът на книгите"

Малки читатели с големи въпроси за книгите – под това мото премина срещата на издателство "Труд" с умните и любознателни ученици от 4-те класове на Иновативно 118 СУ "Академик Людмил Стоянов", град София.

В началото на месец април бе даден стартът на 15-ото издание на националната кампания „Походът на книгите". Инициативата на Асоциация „Българска книга" насърчава четенето сред децата и младежите и утвърждава книгата като ценност в съвременното общество. През целия месец април известни личности четат книги на деца в училища и детски градини в цялата страна. Темата на срещата с любознателните деца и издателството беше "Как книгата достига от идеята до читателя?".

В днешното забързано и дигитално ежедневие се оказа, че децата намират време и обичат да четат книги. Това споделиха те пред Надежда Делева и Мирослава Бенковска, редактори в издателството. Сред най-често задаваните въпроси от децата бяха "Не е ли скучно да се четат книги по няколко пъти, за да се редактират", "Колко време отнема издаването на една книга", "Как избирате темите и рисунките", "Имате ли деца автори", и ... "Къде мога да изпратя моя ръкопис". Оказа се, че децата не само обичат да четат книги, но и да ги пишат. А сред тях се намериха и доста кандидат-художници.

Любопитството им към процеса на създаване и желанието на децата да творят са сигурен знак, че любовта към четенето има своето бъдеще. Книгите не просто ще продължат да намират своите читатели, а и ще създават бъдещи автори и художници. Именно в тези любознателни деца се крие надеждата, че магията на словото ще продължи. А срещите с хора от издателския свят не само обогатяват знанията им, но и ги вдъхновяват да направят първите си стъпки като бъдещи творци.

Благодарим за поканата на госпожа Вили Луканова и за гостоприемството на целия екип.