Чуйте новата балада на Селин Дион

Канадската певица Селин Дион обяви завръщането си с нова песен – баладата Dansons („Да танцуваме“), написана от нейния любим автор и композитор Жан-Жак Голдман, информира АФП.

„Да летим, да валсуваме, да танцуваме…Тъй като светът вече не се върти както трябва“, пее 58-годишната звезда от Квебек.

В песента тя възхвалява борбеността и устойчивостта пред световния хаос, в съответствие и с проблемите си със здравето.

Дион, която е продала 260 милиона албума, според звукозаписната ѝ компания, обяви на 30 март своето завръщане на сцената след шест години далеч от публиката заради пандемията от КОВИД-19 и здравословни проблеми. Тя ще изнесе 16 концерта в Париж в зала La Dѐfense Arena, за които билетите са разпродадени.

Селин Дион получава баладата Dansons от Жан-Жак Голдман още през 2020 г., но я записва тази година, съобщават от „Сони", цитирани от АФП. Преди няколко дни бе организирано представяне на сингъла пред няколко медии, включително АФП, при условие на конфиденциалност, съобщава БТА.

„Беше 2020 г. – светът спираше, а хората танцуваха, затворени в домовете си“, разказа Жан-Жак Голдман в разпространено съобщение. „Шест години по-късно вече няма вирус, но няма никаква нужда да се променя и дума, светът не се върти както трябва, а ние пак танцуваме „над бездните“, допълва той, цитиран от АФП.