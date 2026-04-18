Натали Портман очаква третото си дете на 44 г.

Носителката на "Оскар" Натали Портман очаква третото си дете. Актрисата разкри щастливата новина в интервю за списание Harper's Bazaar. Таткото е френския музикален продуцент Танги Дестабъл, с когото са заедно от около една година.

"Танги и аз сме много развълнувани. Просто съм много благодарна. Знам, че това е огромна привилегия и чудо"

„Израснах, като чувах колко е трудно да забременееш", заяви звездата, отбелязвайки, че баща ѝ, Авнер Хершлаг, е гинеколог. „

Имам толкова много хора, които обичам и които са имали толкова големи затруднения с това, че искам да проявявам уважение към към тази тема. Това е нещо толкова красиво и радостно, но също така не е лесно. И затова знам колко голям късмет. Напълно осъзнавам това и съм много благодарна. Изпитвам дълбока признателност и благодарност."