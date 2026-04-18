Френската актриса Натали Бай почина на 77-годишна възраст

Френската актриса Натали Бай, носителка на четири награди „Сезар", почина на 77-годишна възраст в Париж, предаде АФП, като цитира нейни близки.

Тя боледуваше и беше в тревожно здравословно състояние от миналото лято. Бай е играла в около сто филма. Сред режисьорите, с които е работила, са Франсоа Трюфо, Ксавие Долан, Бертран Блие, Клод Шаброл, предава БТА.

Натали Бай почина „в петък вечерта в дома си в Париж", се казва в изявлението на членовете на семейството, сред които е и дъщеря й Лора Смет. Тя е плод на връзката на актрисата с рокаджията Джони Холидей.