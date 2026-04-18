След инцидент в басейн почина актрисата Надя Фарес, известна с ролята си в "Пурпурните реки"

Актрисата Надя Фарес почина на 57-годишна възраст, след като беше открита в безсъзнание в басейн на френска фитнес зала.

Звездата беше в кома след инцидента, който се случи в луксозен клуб в района Бланш и Монмартър в Париж на 11 април. Тя е получила сърдечен арест и почина в петъкя съобщи "Дейли мейл".

Дъщерите ѝ Силия и Шана Часман обявиха тъжната вест: „С огромна тъга съобщаваме за кончината на Надя Фарес този петък.

„Франция загуби велика артистка, но за нас това е преди всичко майка, която току-що загубихме."

Съобщава се, че Фарес е плувала, преди да загуби съзнание.

Актрисата е била откарана в болница „Пити-Салпетриер" и поставена в медикаментозна кома.

Оставила е двете си дъщери, които е имала с бившия си съпруг, американския продуцент Стив Часман.

Двамата се оженили през 2002 г., но се разделили преди четири години.

Преди това тя каза: „Като последвах съпруга си в Лос Анджелис, наистина трябваше да създам собствено семейство, за да му посветя цялото си време."

Фарес наскоро се завърнала във Франция, след като е живяла в САЩ.

Трябвало е да режисира първия си филм по-късно тази година.

През 2007 г. Фарес претърпяла мозъчна операция от аневризма, която тя описала като „бомба със закъснител, която се нуждаела от спешно лечение".

Тя също така разкри преди това как е претърпяла три сърдечни операции в рамките на четири години.

За първи път тя става международна известна през 2001 г., благодарение на главната си роля в трилъра „Пурпурната река" с Жан Рено.

Родена в Мароко, тя се премества със семейството си в южната част на Франция, когато е малко дете.

Фарес получава първите си телевизионни проекти през 90-те години и става известна с ролята си в „Elles n'oublient jamais" (Те никога не забравят).

Тя играе любовница на женен мъж в горещото шоу, което го кара да се убеди, че тя има собствена афера.

През 2016 г. Фарес участва в ролята на Ванеса д'Абрантес в сериала на Netflix „Марсил".