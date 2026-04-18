Първата любов на Борис Христов оживява в документален филм идната събота

Документалният филми на Ралица Димитрова „Живот страшен и все пак много хубав", посветен на любовта между легендарния певец Борис Христов и Пенка Касабова, ще бъде прожектиран идната събота, на 25 април от 11 часа в голяма зала на Софийската опера и балет.

Премиерата на филма бе по време на последното издание на „София филм фест" тази година. Лентата е направена по мотиви от книгата на Пенка Касабова „Любов и талант", издадена преди около десетина години, която за първи път разкри публично факти от ранните години на Борис Христов преди заминаването му за Италия през 1942 година.

Връзката между младия Борис Христов и по-възрастната с десетина години от него Пенка Касабова е повлияна от историческите събития. Те в крайна сметка се разделят, но вярата на Пенка Касабова в таланта на Борис Христов, подкрепата ѝ за кариерата му са факторите, които самият певец признава, че са спомогнали за успеха му.

Самата Пенка Касабова остава да живее в България до края на живота си и приживе молбата към наследниците и е да не правят достояние личния й дневник поне докато е жива съпругата на Борис Христов Франка де Рензис.

Във филма важна роля играят възстановки с участието на артистите Милена Ерменкова, Елена Хрант, Иваил Симеонов и Вера Среброва.

Прожекцията е от 11 часа с вход свободен. Продуцент на филма е Пламен Герасимов, а копродуцент е Софийската опера и балет.