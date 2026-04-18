Предлагат цигуларя Марио Хосен да стане почетен гражданин на Пловдив

Общински съветници от различни групи предлагат видния цигулар Марио Хосен да бъде удостоен със званието "Почетен гражданин на Пловдив".

Те мотивират идеята си с приноса на проф. д-р. Хосен за развитието на Пловдив като един от най-културните градове в България. Той е роден в Града на тепетата и често световноизвестният цигулар продължава да открива фестивали в Пловдив, участва в концертния живот на града и привлича партньори от най-високо европейско ниво. Освен това има и видни заслуги за града. Една от тях е, че той с неговия авторитет създават добавена стойност за изграждането на музикалните умения и самочувствие на младите пловдивски таланти.

Маестро Хосен е световно признат интерпретатор и един от водещите експерти по творчеството на Николо Паганини. Като солист е концертирал с редица водещи оркестри, а репертоарът му обхваща широк стилов спектър - от италианския и германския барок до съвременна класическа музика и джаз.

На изявите си във Виена или гастролирайки из световните сцени, маестро Хосен винаги подчертава своя пловдивски произход, което още повече издига града като културен европейски център, казват още вносителите на предложението.

Освен цигулар, Марио Хосен е и солист, диригент, музиколог и педагог със световно признание. Неговите историко-критически издания имат трайна стойност за европейската музикална наука.