Бившият принц Андрю отказва да напусне "Ууд Фарм", настоява за ремонти по „кралски стандарт“

Андрю Маунтбатън-Уиндзор не бърза да напусне временното си жилище, което засилва напрежението с брат му, крал Чарлз III.

По-малкият им брат, принц Едуард, е посетил Андрю за разговор, като го е призовал да ускори преместването си, поради опасения, че умишлено бави процеса, информира Fox News, като се позовава на източници, близки до кралското семейство.

„Има известно разочарование от страна на крал Чарлз, че Андрю отказва да се премести в "Марш Фарм", неговата крайна дестинация, докато всички мащабни ремонти не бъдат завършени според неговите кралски изисквания", твърди кралският журналист Иън Пелъм Търнър.

„Принц Едуард е натоварен със задачата да прекарва повече време с брат си Андрю в опит да го убеди да се премести в "Марш Фарм", тъй като ремонтите са напреднали значително. Но Андрю, когото мнозина виждат като олицетворение на високомерие, отказва, докато мястото не отговаря на неговите лични кралски стандарти", добавя той.

Според изданието, Едуард и съпругата му, Софи, херцогиня на Единбург, са искали да останат в "Ууд Фарм" по време на Великденските празници, но не са могли заради присъствието на Андрю. Вместо това те са отседнали в "Гардънс Хаус" - бившата резиденция на главния градинар.

През последните седмици са били доставени стотици кутии с вещите на Андрю, съобщава изданието. Много от тях са с надпис „HRH" (Негово Кралско Височество).

Очаквало се е той да се премести в "Марш Фарм" до Великден. „Има прикрита заплаха от Чарлз", твърди Търнър. „Ако Андрю не се изнесе скоро от "Ууд Фарм", ще бъде изхвърлен и преместен в каравана."

През октомври бившият член на кралското семейство е беше принуден да се откаже от дома си "Роял Лодж" - имение с 30 стаи. Същия месец кралят му отне титлите заради подновени разследвания около връзките му с покойния осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Андрю се премести в "Ууд Фарм", където баща им, принц Филип, е живял след оттеглянето си от кралските задължения през 2017 г. до смъртта си през 2021 г. "Марш Фарм" се намира на няколко мили от "Сандрингам Хаус" - една от частните резиденции на краля.

На 19 февруари, навръх рождения си ден Андрю беше арестуван в "Ууд Фарм" по подозрение в злоупотреба със служебно положение. Властите разследват твърдения, че той е споделял конфиденциална информация с Епстийн, докато е бил специален пратеник на Великобритания за международна търговия. След около 11 часа в ареста той е освободен под разследване, което означава, че не е обвинен, но и не е оневинен.

Кореспонденция между двамата беше публикувана от Министерството на правосъдието на САЩ, заедно с милиони страници документи от американското разследване срещу Епстийн.

Бившата съпруга на Андрю, Сара Фъргюсън, беше принудена да напусне "Роял Лодж" след отнемането на титлите му. Макар да е подложена на внимание заради връзката си с Епстийн, тя не е обвинена в неправомерни действия.