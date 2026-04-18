„Парамаунт скайданс" обеща да прави по 30 филма годишно след сделката за $ 111 млрд. за придобиването на „Уорнър брос"

Холивуд се съмнява

„Парамаунт скайданс" се опита на изложението „СинемаКон" в Лас Вегас да убеди представителите на киносалони, че сделката за придобиването на „Уорнър брос" на стойност 111 милиарда щатски долара ще бъде от полза за индустрията, предаде АФП. Въпреки това не успя веднага да разсее съмненията.

„Парамаунт" е бъдещето, а бъдещето изглежда блестящо оттук", каза Том Круз от прочутата водна кула на холивудското студио във видео, излъчено на „СинемаКон"– ежегодното изложение за американските професионалисти в областта на киното.

„След като се слеем с „Уорнър брос", ще произвеждаме минимум 30 филма годишно", увери Дейвид Елисън, изпълнителен директор на Парамаунт скайданс", в опит да успокои притесненията за намаляване на инвестициите, предизвикани от сделката, особено по отношение на заетостта на десетки хиляди хора, най-вече в Калифорния.

„Да живеят филмите!", извика той, като се ангажира да спазва 45-дневен прозорец за прожекциите на филмите, преди да бъдат пуснати в стрийминг платфоормите.

Скептицизмът, проявен от представителите на киносалоните, се дължи до голяма степен на опита им с придобиванията в индустрията, отбелязва АФП.

„През 2019 г. от „Дисни" казаха доста подобни неща, когато придобиха „Туентиът сенчъри фокс". Те се ангажираха да поддържат същия обем на продукцията", припомня пред АФП Матю Хупфер от веригата киносалони Studio C в Мичиган. От около десет филма годишно, продуцирани от Туентиът сенчъри фокс", общото предлагане на „Дисни" в момента е спаднало наполовина, подчерта той.

„Синема юнайтед", най-голямата организация на киносалони в САЩ, която прави „СинемаКон", проявява същата сдържаност, отбелязва АФП.

Нейният ръководител Майкъл О'Лиъри припомни обещанията, целящи да отговорят на „заплахите", които представляват сливанията в киноиндустрията. „Но те не са достатъчни, за да отговорят на нашите опасения", каза той пред AФП, като изрази надежда за повече „конкретни ангажименти".

Над хиляда личности от кинобранша, сред които актьори като Джейн Фонда и Хоакин Финикс, и режисьори като Джей Джей Ейбрамс и Дени Вилньов, също се противопоставят на сливането на двете големи холивудски студия, отбелязва АФП.

„Резултатът ще бъде по-малко възможности за творците, по-малко работни места в цялата производствена верига, по-високи разходи и по-малко избор за публиката в САЩ и по целия свят", заявяват те в отвореното писмо.

През февруари „Парамаунт скайданс" обяви придобиването на своя конкурент „Уорнър брос" за 111 милиарда щатски долара, с което сложи край на дългогодишната битка с Нетфликс. Сделката предстои да бъде одобрена от американските регулаторни органи, отбелязва АФП.

След спад в дейността, причинен от пандемията от КОВИД-19, през 2026 г. секторът показва признаци на възстановяване, подкрепен от доста успешни игрални филми като „Супер Марио Галактика: Филмът" и „Проектът „Аве Мария".

За киносалоните всичко ще зависи от възможностите на новия гигант да осигури стабилен обем на филмово производство. Но голямата цена на подобни сливания, предполагаща сериозно задлъжняване, подхранва съмнения относно икономическата му жизнеспособност, допълва АФП.

„Ще бъде голямо предизвикателство да се изплати тази сума, като в същото време се запази необходимият капитал, за да се гарантира толкова амбициозен обем от 30 филма" годишно, обобщи Брайън Сийв, президент на веригата Odyssey Cinemas в Южна Дакота, пише БТА.