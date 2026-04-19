Публичната поява на Сандра Бълок предизвика спор в социалните мрежи

Снимка: РОЙТЕРС

61-годишната филмова звезда присъства на конференцията CinemaCon в Лас Вегас, където бяха обявени снимките на „Практическа магия 2".

За червения килим Сандра Бълок избра яркочервен костюм, състоящ се от сако и панталон. Тя реши да не носи риза отдолу, а вместо това черен кожен сутиен. Телесен грим, дълги обеци и свободно накъдрена прическа допълниха поразителната визия.

Феновете бяха разделени за външния вид на актрисата и започнаха да го обсъждат в секцията за коментари;

„Жено, сложи риза. Изглеждаш нелепо" и „Черен сутиен вместо блуза на 61?";

„Цветът на костюма не съвпада, панталоните са твърде дълги и тя изглежда замръзнала";

„Всички тези жени започват да изглеждат еднакво";

„Всички трябва да ходят на един и същ пластичен хирург";

„Красива жена с изтънченост и елегантност";

„Изглежда страхотно";

„Черният сутиен е глупав. Панталоните не стават. Но кой не обича Сандра?", разсъждаваха те.

През март 2024 г. беше съобщено, че Сандра Бълок и нейната колежка, актрисата Дженифър Анистън, са били забелязани пред клиника за пластична хирургия, съобщава БГНЕС.

