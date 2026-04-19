Историкът Анна Кeй е избрана за официален биограф на кралица Елизабет Втора

Избраха историка Анна Кeй за официален биограф на кралица Елизабет Втора. Нейната най-известна книга е посветена на републиканския период в историята на Великобритания, предадоха ДПА и АФП, цитирани от БТА.

Тя ще има възможност да разговаря с членове на кралското семейство, както и с приятели и служители на покойната кралица, докато работи по книгата. Освен това ще има достъп до личните и официалните й документи, съхранявани в Кралския архив.

Миналия уикенд бе съобщено, че крал Чарлз Трети иска жена да е автор на биографията, както че Анна Кей води преговори за престижната роля, припомня ДПА.

Официалните кралски биографии понякога разкриват неочаквани факти или подробности за живота на монарсите и хвърлят светлина върху важни периоди от управлението им.

Официалната биография на кралицата майка Елизабет, написана от Уилям Шоукрос, разкри, че тя е смятала, че Едуард Осми е бил „замаян от любов" по време на абдикацията си от престола, както и че е страдала от рак на дебелото черво на 60-годишна възраст, но е била успешно излекувана, отбелязва ДПА.

„За мен е огромна чест, че ми е възложено да напиша официалната биография на кралица Елизабет Втора. Тя беше нашият най-дълго управлявал монарх и една изключителна жена, чийто живот обхвана век на големи промени", каза Анна Кей. Тя е член на управителния съвет на Royal Collection Trust, на който кралят е патрон, и е член на Комитета за издигане на паметник на кралица Елизабет.

Автор е на книги за британската история и култура, сред които The Restless Republic: Britain Without A Crown, носител на наградата „Дъф Купър" за нехудожествена литература за 2023 г. Изданието описва 11-те години, през които Великобритания е била република след съдебния процес и екзекуцията на Чарлз Първи, отбелязва ДПА.

„Изразявам дълбоката си благодарност към Негово Величество краля за това, че ми повери тази отговорност и ми предостави достъп до нейните документи, и ще направя всичко възможно, за да отдам дължимото на нейния живот и творчество", добави Анна Кей.