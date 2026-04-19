Андрю Лойд Уебър призна, че се лекува от алкохолизъм

Британският композитор Андрю Лойд Уебър се лекува от зависимост към алкохола. Той признава за проблема в интервю за в. „Сънди таймс", предава БТА.

Създателят на „Фантомът на операта", „Иисус Христос суперзвезда", „Котките" казва, че в момента е в процес на възстановяване.

„Преди около 16 месеца разбрах, че имам нужда от помощ – и това се оказа едно от най-добрите решения в живота ми", отбелязва 78-годишният композитор.

Уебър разказва, че предстои скоро да продаде и последните бутилки от някогашната си голяма винена колекция, която събирал от 15-годишна възраст. Те ще бъдат предложени на търг от аукционната къща „Кристис".

Прави всичко по силите си, за да реши проблема с алкохолната си зависимост, отбелязва той. Така се стига до терапия в специализирана клиника, която обаче не дава резултат. Тогава композиторът започва да посещава срещите на анонимните алкохолици - първо в Швейцария, а след това и във Великобритания.

„Мислиш, че е тайна, но не е", казва композиторът за навика си да консумира алкохолни напитки.

„Всички знаеха. Започнах да се спускам стремително по наклона и преди около година и половина семейството ми вече беше изгубило надежда. Съпругата ми чувстваше, че вече не може да живее така", разказа композиторът.

Сега Андрю Лойд Уебър посещава срещите на анонимните алкохолици всеки ден, пътувайки между домовете си в Лондон, Хемпшир и Ню Йорк, и говори за проблема откровено пред новоприсъединилите се към тази общност.

Композиторът казва в интервюто за в. „Сънди таймс", че синът му Никълас е починал преди три години от рак на стомаха. Според него болестта е в резултат на алкохолизма, от който страдал синът му, останал завинаги на 43 години.

Уебър е на мнение, че баща му, който е бил органист и преподавател в Кралския колеж по музика, също е имал проблеми с алкохола.