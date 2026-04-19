Дара учи български деца в Румъния на танцови стъпки от песента си за "Евровизия"

Дара, която ще представи страната ни на конкурса „Евровизия“, беше гост в посолството на България в Букурещ в събота. Основното помещение в сградата на дипломатическото представителство едва побра сънародниците ни, дошли да се срещнат с певицата, съобщи БТА.

„Днес сме се събрали тук за едно-единствено нещо – да ти кажем, че сме с теб, зад теб, подкрепяме те и вярваме, че ще си на големия финал на 16 май“, обърна се към Дара посланикът ни в Румъния Радко Влайков. Той я определи като един от най-лъчезарните млади изпълнители.

„Много е важно човек да прави всичко с усмивка, с любов, с добронамереност, каквито ти винаги си демонстрирала“, допълни дипломатът и изрази убеденост, че българката ще получи голяма подкрепа на "Евровизия" както от сънародниците в Румъния и по света, така и от румънците, които обичат страната ни.

„Идвах последно в Румъния преди два месеца. Работя много често с румънци. А човекът, с който най-много съм работила през цялата ми кариера, от 10 години, се казва Кристиан Тарчеа – Monoir. Той е от Констанца. С него направихме песента Bangaranga, каза на свой ред Дара.

Тя разказа и какво означава името на парчето, с което всъщност ще представи страната ни на големия музикален конкурс.

„Bangaranga означава бунт. Това е тази вътрешна сила, която ти дава увереността, че можеш да промениш всичко, че всичко е възможно, че момиче от България може да има световна кариера, че това е абсолютно възможно и то ще се случи даже“, обясни Дара.

Тя допълни, че идеята как визуално да изглежда песента е била вдъхновена от снимки на кукери на фотографа Иво Данчев.

„Вдъхнових се от това, че нашите костюми гонят демоните, злото. Ако можеш да отключиш тази енергия в себе си, която да излъчва толкова силно любов и светлина, ти непременно ще изгониш злото, демоните, своите вътрешни страхове“, каза певицата.

Тя разказа, че през декември е станала кукер.

„Едно от най-добрите преживявания в живота ми е да бъда кукер. Трябва да го пробвате. Малко е странно, защото по принцип жените трябва да са моми, обаче нали ви казах, че трябва да чупим границите – и счупих реалността и станах кукер. Костюмът беше много тежък. Но не можех да спра да се усмихвам, докато го носех, заради енергията, която ми даваше. Имах мускулна треска не само на краката, но и на бузите, от усмивки. Нашите обичаи са много силно енергийни. Докато го наблюдаваш отстрани, може да ти хареса, но в момента, в който ти го преживяваш, тогава реално усещаш какво е България, какъв е духът, който се носи във въздуха и кое всъщност е България“, разкри с емоция Дара.

Запитана за вълната от негативни коментари след обявяването на участието ѝ в „Евровизия“, певицата обясни, че ѝ е било изключително трудно и е била на път да се откаже.

„Ако не беше мъжът ми, вероятно нямаше да участвам в конкурса. Той ме бутна толкова силно и каза: „Задължително отиваш“! Не е лека задача да бъдеш артист, защото ти дава много свобода, но свободата не е свързана със сигурност, а сигурността е нещо, което всеки един човек се стреми да има в живота си. Ако не бяха моите близки хора, семейството ми, родителите ми, мъжът ми, вероятно вече нямаше да се занимавам с това. Но заради това, че имам толкова силна подкрепа и толкова силен вътрешен (приятелски) кръг, който ме държи и здраво на земята и аз знам какво се случва в реалността, заради това аз съм тук и на това място в момента“, разкри Дара.

Атмосферата стана още по-непринудена, когато дете от публиката я почерпи шоколадов бонбон, а друго ѝ подаде тетрадка с колаж с нейни снимки. Последва време за автографи и фотосесии, а след това Дара научи децата на основните танцови стъпки от Bangaranga. На финала всички се снимаха заедно за спомен пред сградата на посолството, викайки в един глас Bangaranga.