Каскадьорът Тодор Лазаров с награда от Индийската национална киноакадемия

Каскадьорът Тодор Лазаров, който през 2018 г. "24 часа" отличи в кампанията си "Достойните българи" заради иновативното му приложение за благотворителност, получи награда от Индийската национална киноакадемия. Призът му бе даден за работата му по филма Kantara: Chapter 1, чийто режисьор е Ришаб Шети.

Наградата в категорията за най-добра хореография на бойни сцени му беше връчена на церемония, състояла се в Мумбай на 15 април. Според Лазаров той е единственият чужденец, отличен на събитието. „Най-важното е, че съм оценен на фона на страхотни филми и уникални екшън сцени от над 1000 филма, които тази индустрия създава всяка година", написа каскадьорът във фейсбук.

Призовете се дават от новосформираната Индийска национална киноакадемия (INCA), зад която стои Продуцентската гилдия на Индия. Академията е създадена в началото на т.г. с идеята да обедини 12-те филмови индустрии в страната, независимо от езика и региона, отбелязва „Венити феър". 

„Мечтите се сбъдват за тези, които мечтаят силно и искрено… и са готови да положат къртовски труд", написа по повод наградата Лазаров.

