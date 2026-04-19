ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Мария Бакалова и Юлиан Вергов пак заедно, водят юбилейния концерт на БГ Радио

Мария Бакалова и Юлиан Вергов бяха водещи на миналогодишната церемония за годишните награди на БГ радио миналата година. Снимки: Ина Янева и Искрен Кисьов

Мария Бакалова и Юлиан Вергов, който изиграха дъщеря и баща в игралния филм "Триумф", се събират пак заедно. Те ще бъдат водещи на концерта за 25-годишнината на БГ Радио на 12 юни.

Спектакълът ще е на открито - площадът пред храм-паметника „Св. Александър Невски" ще се превърне в сцена на най-мащабния празник в историята на радиото.

Двамата актьори бяха водещи миналата година на церемонията по връчването на годишните музикални награди на БГ Радио. Този път срещата им е под открито небе – там, където звездите са едновременно над сцената и на нея.

Юбилейният концерт ще събере на едно място най-големите имена на българската поп и рок сцена.

Мария Бакалова и Юлиан Вергов бяха водещи на миналогодишната церемония за годишните награди на БГ радио миналата година. Снимки: Ина Янева и Искрен Кисьов

Четете още

Още от Възход и падение

