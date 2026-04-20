"24 часа" превзе и телевизиите (Обзор)

В БНТ Георги Любенов с хартиена шапка, сгъната от юбилейния колекционерски брой

В Нова тв Марина Цекова с бяла тениска с хитово заглавие

Митьо Маринов коментира кампанията с намигване, на която Тръмп е “рекламно лице”

"Щастието - първа новина" - това е мотото във всички медийни канали на "24 часа" в следващите месеци.

Милиони чуха тази новина в деня за размисъл, когато "24 часа" превзе трите големи телевизии - БНТ, Би Ти Ви и "Нова". Вестникът, обявен от института "Ройтерс" за най-влиятелната печатна медия у нас, на 18 април празнува 35 години.

"Искаме да споделяте щастието с нас, за да го разкажем, защото има българи, които така и не разбират през този кратък живот, че са преживели щастие", призова Венелина Гочева в "Денят започва с Георги Любенов" . В БНТ с издателя в студиото бе и 22-годишният Борис Светозаров, на когото се дължи бумът на "24 часа" и в ТикТок - само за година профилът ни там привлича милиони гледания на ден. Венелина и Бобо носеха колекционерския брой, пълен със сериозни теми, но и с провокативни закачки към читателя. Жоро Любенов първи сглоби шапката от вестник и я пробва пред камерите.

Преди това Георги Милков бе интервюиран в Би Ти Ви от бившия репортер в "24 часа" Митьо Маринов и партньорката му Ванина Недкова.

"Заглавията на "24 часа" разказват истории, затова най-култовите вече са част от световен тренд - изписани с големи черни букви на бели тениски", обясни Милков и подари на водещите първи бройки от лимитирана колекция.

Ванина хареса заглавието "За 8 март не искат букет, а манифестират за ферари", а колегата Митьо бе заинтригуван от "рекламното лице" на кампанията Доналд Тръмп, представен с бял тишърт с марка "24 часа".

По Нова тв спортният журналист Найден Тодоров се изповяда защо "24 часа" за него е много повече от работа. Запитан от водещата на "Събуди се" Марина Цекова коя е историята, с която най-много се гордее, той отговори, че тя не е писана от него, а от съдбата.

"В "24 часа" срещнах жената на моя живот. А след това се появи и Данаил. Най-силното нещо за мен на страниците на "24 часа" излезе в броя от 31 декември 2022 г., защото на 30 декември 2022 г. се роди синът ни. И като казвам, че "24 часа" е наше семейство, то наистина е така. Любовта към професията се превърна и в любов в живота", обясни емоционално Найден.

Данаил - синът на Даринка Илиева от отдел “Политика” и на Найден Тодоров от спортния отдел, с хартиена лодка от “24 часа”