Президентът Илияна Йотова прие Максим и Венета Бехар след космическата им подготовка в САЩ

Какво представлява специализираната космическа подготовка? Това научи от първа ръка президентът Илияна Йотова, след като се срещна с Максим Бехар и съпругата му Венета след завръщането им от САЩ. Двамата станаха първите българи, завършили с отличие програмата за напреднали участници в NASA U.S. Space & Rocket Center – една от най-престижните тренировъчни бази за астронавти в света.

Президентът Йотова поздрави семейството с изключителния успех и подчерта, че това е прекрасен пример за още много българи, които биха искали да преживят неповторимото съприкосновение с Космоса и да усетят динамиката на тренировъчния процес.

Тримата обсъдиха ролята на подобни инициативи за популяризиране не само на науката, но и на астронавтиката, космическите технологии и инженерните дисциплини – области, които са в основата на бъдещото технологично развитие и конкурентоспособността на всяка модерна икономика. Максим и Венета Бехар позират пред президентството преди срещата си с Илияна Йотова. Снимка: Георги Палейков

„Най-важното за нас е, че това преживяване показва и доказва, че граници няма. Ако можеш да си представиш нещо, можеш и да го постигнеш. Надяваме се повече млади българи да се осмелят да тръгнат по този път", каза Максим Бехар.

Максим и Венета Бехар преминаха интензивната програма с подкрепата на проекта „Ало, Космос!" на Атлантическия клуб в България – международна инициатива с ограничен достъп, провеждана веднъж годишно за малък брой участници от цял свят. В рамките на обучението те участваха в реалистични симулации на космически мисии – от работа в условия на безтегловност и тренировки до управление на системи и цялостна мисия до Марс. Програмата възпроизвежда условия, максимално близки до реални космически полети.

Фестивалът „Ало, Космос! Говори България" ще се състои на 26 и 27 юни 2026 г. в "София Тех Парк" и за шеста поредна година ще събере учени, инженери и хиляди млади хора, вдъхновени от науката, технологиите и Космоса.