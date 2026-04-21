Диляна и Георги вдигнаха цунами в студиото на “24 часа” - свежи Х 2 от телевизиите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

119 047 гледаха избори с добавена стойност в "Осмо теглене" на 19 април - двоен скок от предишния вот

Вечерта на 19 април вестник "24 часа" отново се превърна в телевизия с добавена стойност. В изборното студио "Осмо теглене" умни и интересни гости коментираха драматичния развой на вота и прогнозираха какво следва.

Ето числата за зрителския интерес към телевизионното ни студио с водещи Георги Милков и Диляна Ценова: от 18,30 ч до малко след 20 ч форматът е генерирал 119 047 уникални зрители - двойно повече, отколкото за последния вот на 27 октомври 2024 г. А 69% са го гледали във високо качество - HD.

"По-свежи сте от телевизиите", казват зрители, изгледали цялото динамично издание с неподражаеми водещи и разнообразни събеседници - 12 за малко над 90 минути.

След атрактивния Филип Аврамов срещу водещите седна боксовата легенда Кубрат Пулев, а след него - нашумелият особено напоследък Иво Аръков.

Младата журналистка от "24 часа - 168 истории" Калина Симеонова и отговорният редактор на отдел "Политика" Елица Гилтяй изясниха всичко около политическото активизиране на поколението Z. После темата бе анализирана и от експерта Любомир Гетов. Невролингвистът Ангел Лазаров очерта архетипите на изборите. Първите резултати след края на изборния ден коментираха социологът Иво Желев и политологът Марая Цветкова. Със смели прогнози завършиха предаването управляващият редактор на "24 часа" Виктор Иванов и дизайнерката Мина Кайе.