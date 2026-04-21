Ники Кънчев в тренда с шапка от вестника и благодари на “24 часа” - реабилитирал заглавието

Искате да сте като любимия тв водещ?

Пратете ни снимка

Вестникът, който отвори широко прозореца за свежия въздух на Демокрацията, който промени начина на писане, поднасяне на новините, реабилитира заглавието, въведе безпристрастното анализиране и коментиране. Вестникът, който след години на сухота и скудоумие раздвижи целия български печат.

Така аналитично и с респект любимият журналист и тв водещ Ники Кънчев поздрави “24 часа” за неговата 35-годишнина в социалните мрежи. И след като призна, че го чете, пробва и вестникарската шапка, чийто макет е приложен в колекционерския брой. Към всяка покупка и брой на “24 часа” - така изглеждаше касата в една от търговските вериги в събота.

Впрочем в деня на размисъл на 18 април бдителен читател регистрира в търговска верига как изчезва този специален 100-страничен брой от лавиците и за доказателство прати снимка, на която се вижда как всеки в опашката пред касата е добавил към покупката и по един брой от “24 часа”.

Ако сте сред хората, успели да намерите дебелия съботен вестник, сгънете шапка по макета в него и се снимайте с нея като Ники Кънчев и Георги Любенов, който го направи първи в събота на живо по БНТ.

Нещо повече, пращайте ни кадрите на електронната поща [email protected], а ние ще ги публикуваме в сайта www.24chasa.bg. Ако сте пропуснали колекционерския брой, шапка има и в следващи броеве на любимия вестник.

