„Дяволът носи Прада 2“ събра звездния актьорски състав на бляскава премиера (Снимки)

Две десетилетия след като „Дяволът носи Прада" се превърна в съвременна американска класика, звездите от филма се събраха отново в Ню Йорк за световната премиера на дългоочакваното продължение.

Мерил Стрийп, която отново влиза в ролята на тираничната редакторка на списание Миранда Пристли, мина по червения килим заедно с Ан Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи.

„Беше като: защо отне толкова дълго?", каза Стрийп пред Disney Plus, когато беше попитана какво е да се върне към образа на страховитата си героиня.

Тучи се съгласи: „Да, точно така. Беше като каране на колело."

В „Дяволът носи Прада 2" вече утвърдената Анди Сакс, в чиято роля е Хатауей, се завръща в списание Runway, където Миранда Пристли се сблъсква със залеза на печатните медии.

Опитната редакторка е принудена да се изправи срещу бившата си припряна асистентка Емили Чарлтън, изиграна от Блънт, която вече е влиятелен мениджър и контролира рекламните приходи, от които Пристли има нужда.

Към актьорския състав се присъединява и Кенет Брана като най-новия съпруг на Миранда, както и нови имена като Симон Ашли и Луси Лиу.

Както и можеше да се очаква, модата беше в центъра на вниманието на премиерата, където трикратната носителка на „Оскар" Стрийп се появи в червен тоалет на Givenchy.

В интервю тя каза, че всички дрехи, бижута, чанти и обувки, показани в „Дяволът носи Прада 2", ще бъдат продадени на търг в полза на Комитета за защита на журналистите.

Хатауей и Блънт, които се появиха съответно с Louis Vuitton и Schiaparelli, отдадоха заслуженото на феновете за това, че са направили продължението възможно.

„Буквално сме тук заради вас, защото ни приехте в сърцата си и ни задържахте там 20 години, като казвахте: „Искаме още". Заради това тази мечта продължи за нас", каза Хатауей пред Disney Plus.

Сред известните гости на червения килим беше и бившият главен редактор на Vogue Ана Уинтур, смятана за вдъхновение за образа на героинята на Стрийп.

„Дяволът носи Прада 2" излиза по кината на 1 май.

Първият филм от 2006 г. е широко възприеман като емблематична сатира на американската модна индустрия, уловила привлекателността на властта и амбицията, съобщи БГНЕС.