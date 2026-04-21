Валдхорнистът Виктор Теодосиев спечели наградата "Полет в изкуството "Стоян Камбарев"

Валдхорнистът Виктор Теодосиев спечели отличието „Полет в изкуството „Стоян Камбарев", а младият режисьор Кристиян Георгиев взе Наградата за кино 355" за филма си „Втори куплет".

Призовете на фондация „Стоян Камбарев" бяха връчени снощи на специална церемония, чийто водещ по традиция е Ники Кънчев. На сцената се качиха още и музикантите Орлин Павлов, Крисия, победителят Виктор Теодосиев и актьорът Богдан Григоров - Гринго, който също бе номиниран за наградата.

Носителят на наградата „Полет в изкуството „Стоян Камбарев" се определя от жури, в което влизат членовете на едноименната фондация, начело с председателя на управителния й съвет - актрисата и продуцент Деси Тенекеджиева.

Виктор Теодосиев бе победител в категория „Музика". Той бе награден от Йосиф Камбарев - сина на Стоян Камбарев. Валдхорнистът получи бронзова статуетка на художника Кольо Карамфилов и 5000 евро.

„За мен това означава наистина много – на първо място, че моят труд е имал смисъл", каза Теодосиев. „Много артисти много дълго време от живота си остават неоценени. Нашата професия най-много се уповава на това да се подкрепяме и затова искам да поздравя останалите номинирани", каза още той.

Това бяха Лилияна Александрова – в категория „Визуално изкуство", Станислав Койчев – Стан – „Културен инфлуенсър", Анастасия Стоева – „Мултиталант" и Богдан Григоров - Гринго – „Актьорско майсторство".

Наградата за кино 355 спечели Кристиян Георгиев с филма „Втори куплет". Номинирани за нея бяха още Васил Христов с филма „Големият град" и Лина Павлова с „Прасеборци".

Отличието се присъжда на един от трима млади режисьори, на които е поставена задачата в рамките на пет дни да заснемат петминутен игрален филм.

Призът, който Георгиев получи, бе бронзова статуетка и 7777 евро за реализирането на следващия му филм. Той ще бъде продуциран от Деси Тенекеджиева и филмовата ѝ компания Nova Film.

Финалистите, които се конкурираха за кино отличието, бяха избрани от деветчленно жури с членове от Европа, САЩ и България. Крайният избор бе направен от публиката на събитието, която гласува на място чрез специално онлайн приложение, след като видя премиерно петминутните игрални продукции на младите режисьори.

„Много се вълнувам всеки път, когато заставам пред вас, защото фондация „Стоян Камбарев" е създадена с любов и мисията ѝ е любов", каза пред присъстващите Деси Тенекеджиева. Към победителя и номинираните за кино наградата тя се обърна с думите: „Разказвайте своите истории, живейте в петия сезон, бъдете изключителни, извънредни, извънземни и по-добре падайте, за да се научите да летите!".

На събитието присъстваха почетният член на фондацията Росен Плевнелиев, президент на България (2012 - 2017), посланикът на Украйна Олеся Илашчук, посланикът на Полша Анна Янишевска-Фрончек, посланикът на Финландия Кирсти Похянкука, заместник-посланикът на Украйна Анна Тертична, заместник-министърът на културата Виктор Стоянов, заместник-кметът на Столична община Ирина Дакова, както и Йорданка Фандъкова и Левон Хампарцумян, също почетни членове на фондацията.