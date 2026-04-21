Чарлз III почете своята „скъпа мама“ Елизабет II, днес тя щеше да навърши 100 (Видео)

Крал Чарлз III отправи лично видеопослание, в което си спомня за живота, отдаден на обществена служба, на своята „скъпа мама" – покойната кралица Елизабет II. Днес щеше да бъде нейният 100-годишен юбилей.

В посланието, записано по-рано този месец в Балморал, кралят предупреди, че майка му вероятно би била разтревожена от сегашното състояние на света.

„Мисля, че много от нещата в днешните времена биха я обезпокоили дълбоко", каза той, без да уточнява конкретни вътрешни или международни проблеми.

П случай рождения ден на покойната кралица е проектирана нейна бронзова статуя, която ще бъде представена на крал Чарлз и кралица Камила. Скулптурата, дело на Мартин Дженингс, я изобразява в по-младите ѝ години. Тя бъде поставена в лондонския парк „Сейнт Джеймс", пише Би Би Си.

В своето видео кралят отбелязва, че покойната кралица е живяла в епоха на „забележителни промени, но през всяко десетилетие, през всяка трансформация, тя оставаше постоянна, непоколебима и напълно отдадена на хората, на които служеше".

Очаква се мемориалите в централния лондонски парк, близо до Бъкингамския дворец, да бъдат завършени след около две години.

Освен статуите в Лондон. Проектът ще включва и уебсайт, който ще кани хората да споделят свои спомени за покойната кралица.

Домейнът Queenelizabeth.com, който е принадлежал на корабната компания Cunard, вече е дарен за мемориала на кралица Елизабет II.

Сайтът ще създаде исторически архив от спомени и история на кралските събития, допълнен с дигитализирана версия на „court circular" – официалния регистър на ангажиментите на кралското семейство.

Чарлз III, който следващата седмица ще посети САЩ, за да се срещне с президента Доналд Тръмп, говори и за наследството на кралицата – оптимизма, че „доброто винаги ще надделее и че по-светло утре никога не е далеч".

Той призова за „по-щастливо бъдеще", основано на мир, справедливост, просперитет и сигурност. Той също така припомни как мнозина ще запомнят покойната кралица от „кратка лична среща, усмивка, мила дума, която повдига духа... или от онзи прекрасен блясък в очите ѝ, когато сподели сандвич с мармалад с Падингтън Мечето в последните месеци от живота си".