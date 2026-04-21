Мадона предлага награда за изчезнали свои костюми след "Коачела"

Мадона предлага награда, след като няколко костюма изчезнаха след участието ѝ на музикалния фестивал „Коачела" в Калифорния, предаде ДПА.

Поп иконата написа в Инстаграм късно в понеделник, че сако, корсет, рокля и други предмети от гардероба ѝ са изчезнали.

Изображения, публикувани на платформата от Мадона, показват певицата, облечена в розови и лавандулови тоалети. „Това не са просто дрехи, те са част от моята история“, написа Мадона, добавяйки, че се „надява и моли“ вещите да бъдат върнати.

Изпълнителката на Vogue и Ray of Light направи изненадваща поява в петък заедно със Сабрина Карпентър на фестивала в калифорнийската пустиня, където двете изпълниха класическата ѝ песен Like a Prayer.

Мадона за първи път се изяви на „Коачела" през 2006 г., а по-късно гостува там през 2015 г. по време на сета на Дрейк. Певицата наскоро обяви за излизането на предстоящ нов албум, първият ѝ от около седем години. Confessions on a Dance Floor: Part II е насрочен за издаване на 3 юли, уточнява още ДПА.