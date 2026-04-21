Ново дело срещу Алек Болдуин заради фаталната стрелба на снимачната площадка

Актьорът Алек Болдуин ще бъде изправен пред граждански процес заради стрелбата на снимачната площадка на филма „Ръжда" през 2021 г., след като съдия постанови, че искът може да стигне до съдебно разглеждане.

Делото е заведено от Сергей Светной, който е работил като техник по осветлението във филма. Той твърди, че холивудският актьор е проявил небрежност в навечерието на инцидента, съобщи Би Би Си.

По време на репетиция на снимачната площадка в щата Ню Мексико реквизитният пистолет на Болдуин произвежда изстрел с боен патрон, при който операторката Халина Хъчинс беше убита, а режисьорът Джоел Соуза ранен през 2021 г.

Болдуин отрича да е натиснал спусъка, а наказателното дело срещу него беше прекратено през 2024 г.

Светной твърди, че се е разминал на косъм с куршума, и обвинява Болдуин и продуцентската компания на филма в нарушаване на протоколите за безопасност при работа с оръжие.

Съдията от Висшия съд на Лос Анджелис Морис Лайтер допусна исковете на Светной за небрежност и умишлено причиняване на емоционално страдание, но отхвърли иска за нападение, сочат документи, публикувани в петък.

Ако не бъде постигнато споразумение, гражданският процес е насрочен предварително за 12 октомври, съобщи БГНЕС.