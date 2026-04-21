Джокович счупи пореден рекорд на Федерер

Ново дело срещу Алек Болдуин заради фаталната стрелба на снимачната площадка

Алек Болдуин Снимка: instagram/@alecbaldwininsta

Актьорът Алек Болдуин ще бъде изправен пред граждански процес заради стрелбата на снимачната площадка на филма „Ръжда" през 2021 г., след като съдия постанови, че искът може да стигне до съдебно разглеждане.

Делото е заведено от Сергей Светной, който е работил като техник по осветлението във филма. Той твърди, че холивудският актьор е проявил небрежност в навечерието на инцидента, съобщи Би Би Си.

По време на репетиция на снимачната площадка в щата Ню Мексико реквизитният пистолет на Болдуин произвежда изстрел с боен патрон, при който операторката Халина Хъчинс беше убита, а режисьорът Джоел Соуза ранен през 2021 г.

Болдуин отрича да е натиснал спусъка, а наказателното дело срещу него беше прекратено през 2024 г.

Светной твърди, че се е разминал на косъм с куршума, и обвинява Болдуин и продуцентската компания на филма в нарушаване на протоколите за безопасност при работа с оръжие.

Съдията от Висшия съд на Лос Анджелис Морис Лайтер допусна исковете на Светной за небрежност и умишлено причиняване на емоционално страдание, но отхвърли иска за нападение, сочат документи, публикувани в петък.

Ако не бъде постигнато споразумение, гражданският процес е насрочен предварително за 12 октомври, съобщи БГНЕС.

Четете още

Още от Възход и падение

Водещи новини

Осмо теглене: Вижте изборното студио на "24 часа" (Видео)