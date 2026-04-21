Христо Кидиков прави серия концерти за двата си юбилея тази година

Поредица от концерти е замислил Христо Кидиков за двата си юбилея тази година, когато самият той навършва 80 и ще отпразнува и 60 г. от началото на кариерата си.

За него е традиция да отбелязва на всеки пет години своите годишнини, като изнася голям концерт в родния си Пловдив, където е започнал творческия му път.

В юбилейните концерти с Кидиков се очаква да пеят негови колеги и приятели, сред които Маргарита Хранова, Росица Кирилова, Мими Иванова, Петя Буюклиева, Йорданка Христова и Йордан Караджов.

Певецът не спира да работи и сега - записва нови песни и подготвя нови проекти, за него най-важното признание остава публиката.