Христо Кидиков прави серия концерти за двата си юбилея тази година

Христо Кидиков

Поредица от концерти е замислил Христо Кидиков за двата си юбилея тази година, когато самият той навършва 80 и ще отпразнува и 60 г. от началото на кариерата си. 

За него е традиция да отбелязва на всеки пет години своите годишнини, като изнася голям концерт в родния си Пловдив, където е започнал творческия му път. 

В юбилейните концерти с Кидиков се очаква да пеят негови колеги и приятели, сред които Маргарита Хранова, Росица Кирилова, Мими Иванова, Петя Буюклиева, Йорданка Христова и Йордан Караджов.

Певецът не спира да работи и сега - записва нови песни и подготвя нови проекти, за него най-важното признание остава публиката.

