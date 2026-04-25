Сериалите по соца, които изпразват улиците

"На всеки километър" става национално явление, "Капитан Петко войвода" обединява българите като на САЩ-94

Имат ли общо темите на сериалите по времето на соца, с тези, които гледаме днес? Ако случайно пуснем сериал отпреди 40 или 50 години в праймтайма на някоя телевизия, той може да се окаже не само по-гледан от настоящите, но и по-искрен, по-смел, по-запомнящ се. Дори въпреки идеологическите ограничения на времето си.

Днес техниката няма нищо общо с тази някога - камерите са космически, монтажът по-бърз, картината по-чиста. Независимо от удобствата обаче на актуалните сериали

им липсва онази подправка, която е изпразвала улиците

по времето на социализма и е закотвяла всички пред телевизорите, докато излъчват "На всеки километър". Факт е, че тогава телевизията е била ново и любопитно удоволствие, а разнообразието не е било голямо, но със сигурност първите български сериали оставя трайна следа у зрителите и се помнят дълго след последния епизод.

Стефан Данаилов казва "Ние сме на всеки километър", без дори да осъзнава, че половин век по-късно думите му все още ще се помнят.

"На всеки километър" е първата тв поредица, която се превръща в истинско национално явление

докато се излъчва от 1969 до 1971 година. Създаден е по сценарий на Георги Марков и Свобода Бъчварова. Режисьори са Неделчо Чернев и Любомир Шарланджиев. Сериалът разказва за антифашистката съпротива и първите години след 1944 г. Сериалът превръща във всенародни любимци Стефан Данаилов, който играе майор Деянов, и Георги Вачков с неговия незабравим Митко Бомбата. Актьорският състав прелива от златни имена на българското кино и театър.

Макар и първият абсолютен хит, "На всеки километър" не стои в началото на историята на телевизионните сериали. Броенето започва със "Семейство Калинкови", чийто първи епизод е излъчен на 10 юни 1966 г. по Българската национална телевизия. На малкия екран любими лица като Георги Калоянчев, Невена Коканова, Стоянка Мутафова и Кирил Господинов канят зрителя в един по-интимен и ежедневен свят.

Животът на едно обикновено българско семейство. Историята проследява отношенията между поколенията, малките конфликти, личните амбиции и моралните избори. Точно тази близост до реалния живот прави сериала популярен.

В него няма да видите големи исторически събития или зрелища, а по-скоро тиха, но болезнено разпознаваема драматургия.

Всеки зрител, гледащ малкия екран се припознава

в героите

Режисиран от Димитър Петров, който е един от ключовите режисьори в българското кино и телевизия от втората половина на ХХ век. Роден през 1924 г., той е част от поколението, което оформя езика на българското игрално кино след 50-те години. Името му стои зад филми като "С деца на море", "Куче в чекмедже".

След "Семейство Калинкови" по българската телевизия постепенно започват да се появяват емблематичните заглавия, които години по-късно са все още актуални и се помнят.

През 1976 г. на екран излиза "Записки по българските възстания" по едноименната книга на Захари Стоянов. Сериалът представя Априлското въстание с мащаб и драматизъм, които рядко се виждат по онова време, а

бихме могли да кажем дори и до днес

Режисьори са Веселин Бранев, Борислав Шаралиев и Мария Русева., а в актьорския състав са имена като Георги Черкелов, Антони Генов, Васил Михайлов и много други.

Един от може би най-гледаните български сериали изобщо е "Капитан Петко войвода". Режисьор отново е Неделчо Чернев, сценарист е Николай Хайтов, а в актьорския състав влизат вече утвърдени имена като Стефан Данаилов, Георги Черкелов, Никола Тодев и др. Сериалът проследява живота на Петко Киряков - Капитан Петко войвода. Историческа личност и капитан на чета в Тракия. Актьорът Васил Михайлов и до днес е свързван с образа си на Капитан Петко войвода - една от най-емблематичните роли в българската телевизия някога.

По повод успеха на сериала години по-късно Васил Михайлов казва в интервю: "

Българите са се обединявали три пъти в моя живот

Първият бе при излъчването на "Капитан Петко войвода". След това на световното в Щатите. А последно, когато се опитаха да забранят ракията".