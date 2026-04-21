Картини от бактерии подреди в изложба лаборантка от ИСУЛ

Изложбата "Връзката на медицината с изкуството", която се състои от картини, за чието създаване на използвани бактерии, беше открита в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ". Автор на необичайните творения е Ванина Кирова - лаборант в Лабораторията по микробиология на Национална кардиологична болница. Това е първата самостоятелна изложба на талантливата лаборантка в България, въпреки че тя има много отличия от международни конкурси.

"Радвам се, че именно УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ" е първият домакин в България на това нестандартно творчество, което обединява любовта към медицината и изкуството", каза при откриването проф. д-р Йорданка Узунова, зам.-председател на СД на УМБАЛ "Царица Йоанна – ИСУЛ" и началник на Клиниката по урология и андрология.

Пред присъстващите художничката повдигна завесата на процеса, през който преминава създаването на всяка картина. "Когато рисувам върху агара, аз всъщност не виждам нищо. Бактериите са прозрачни в момента на нанасяне като с помощта на Йозе и стерилен тампон ги пренасям от моята "палитра" върху новата петра. След като рисунката е готова се инкубира в термостат за няколко дни или седмица на 37 градуса. Тогава се случва магията: бактериите се делят милиони пъти и едва тогава цветовете стават видими. Картината буквално "израства", като в процеса наслагвам нови колонии и контролирам растежа им", разказа тя.

Техниката, която лаборантката използва, се нарича "Агар арт" и макар сравнително непозната в България, е добре известна по света.

Самата авторка има редица отличия от международни конкурси. През 2019 г. портрет на Ван Гог е между първите пет най добри картини в света в конкурс, организиран от Американската асоциация на микробиолозите. Същата година картината й е публикувана в National Geographic magazine. През 2024 г . нейни картини участват в съвмести изложби в Molsheim - France и Пловдив. През 2025 г. картината й "Life in a cup" е обявена в топ десет в света за този тип изкуство, а същата година други нейни картини участват в обща изложба в Лос Анджелис.

"Родена съм в град Плевен и изграждам моят професионален път чрез уникалното съчетание от изкуство и наука. През 1993 г. завърших художествена гимназия в Пловдив, което положи основите на любовта ми към изкуството. В последствие се насочих към медицината и през 1996 г. се дипломирах като лаборант в Медицински университет - Плевен. Работила съм в различни клиники в България и чужбина като преходът ми от изящните изкуства към микробиологията не беше смяна на посоката, а надграждане", споделя за себе си авторката.