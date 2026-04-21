Яко ли е това заглавие?

Бяла тениска с огромен черен текст: световен тренд

лична декларация да (по)кажеш нещо за себе си

Кое култово заглавие на “24 часа” ви кара да се усмихнете, замислите или да се разходите по централната улица с него, за да разберат и непознати хора какво е отношението ви към събитие, личност, световен или наш проблем?

Когато мислехме как да отбележим 35-те години от старта на “24 часа”, един световен тренд се наби в очите ни със своята директност. През 2026 г. белите тениски с големи черни надписи носят послание, позиция и настроение. Те са като заглавие на първа страница – кратки, категорични и невъзможни за пренебрегване.

Помагаме ви с първата селекция, а вие избирате кое от нея за вас е яко.

Започваме обаче отзад напред - 19 април 2026 г., челото на първа страница гласи: “Около 45% за Румен Радев изчервиха дори социолозите”.

Описваме накратко как се появи то - в неделя вечерта след изборите впечатляващият резултат за партията на бившия президент бе тема във всяко студио, сайт, радио... Вестникът “тръгна” към печатницата малко след 22 часа и цифрите се променяха, но изненадата на политици и известни българли беше огромна. Да не отваряме дума за огромната разлика между социологическите прогнози и реалния резултат.

И така се роди това “Около 45% за Румен Радев изчервиха дори социолозите”.

В колекционерския брой на “24 часа” в събота, 18 април, показахме “жокери” - от “Живков умря, сменят парите” (7 август 1998 г.) през “Върнете ми колата или ще ви намеря” (13 март 2006 г.) до “КАТ ни дебне вече изотазад” (24 юни 2009 г.). Още култови заглавия в карето.

Така бялата тениска не е просто дреха, а лична декларация – начин да кажеш нещо за себе си, без да изричаш дума. Тя е глас. Вашият глас!

Очаквайте още заглавия, които се помнят, в следващите броеве.



Вие избирате, ние я

правим и пращаме

Ядрени мераци друсат Ким Ир Сен - 25.4.1991 г.

Народът се отучи да връща намереното - 25.4.1991г.

Бюстът на Доли Партън издиша - 17.6.1991 г.

Правителството прати вестниците за зелен хайвер - 21.6.1991 г.

Премиерът избягал от княза, за да не види царя - 25.6.1991 г.

Бургаската лудница се мести в партийната школа - 6.7.1991 г.

Порнографията не е опасна за обществото - 12.7.1991 г.

Контрабанда се крие под гащите, а и по-навътре - 1.8.1991 г.

Живков умря, сменят парите - 7.8.1998 г.

Студът ни прави храбри - 10.2.2005 г.

Върнете ми колата или ще ви намеря - 13.3.2006 г.

Първи депутат влиза в затвора - 10.2.2000 г.

Чушкопекът - спасението на мъжете - 3.1.2010 г.

Бензинът евтин, таксито скъпо - 8.1.1997 г.

Левовете свършиха - 18.12.1996 г.

Безработни банкери - скоро - 18.12.2005 г.

Крадат син москвич на червен депутат - 6.10.1997 г.

КАТ ни дебне вече и отзад - 24.6.2009 г.

Блондинка сред педалите - 10.9.2008 г.

За 8 март не искат букет, а манифестират за ферари - 8.3.2026 г.

45% за Румен Радев изчервиха дори социолозите - 19.4.2026 г.

Поръчките се правят на имейл: [email protected], като в заявката трябва да се посочат избраният надпис, размер, адрес и телефон за доставка. Тениските се изработват до 7 работни дни, доставката до офис на “Спиди” е безплатна, а цената е 16 евро.