Мария Райчева от “24 часа” с награда от Академията за журналистика и комуникация

Нети, Михаела Маринова и Орлин Павлов са новите модни икони

Мария Райчева от “24 часа” бе сред първите носители на професионалните награди на новоучредената Академия за журналистика и комуникация. Организацията е част от Академията за мода, чийто председател е професор Любомир Стойков и която връчи призовете си “БГ модна икона” за 17-и пореден път на официална церемония вчера.

За първи път по време на събитието и журналистическата академия даде отличията си на водещи представители на електронните и печатните медии. Мария Райчева, която е част от отдел “Оживление” и пише за култура и мода, получи наградата в категорията “Качествена арт и лайфстайл журналистика”, която ѝ бе връчена от проф. Стойков. Сред призьорите са също Мон Дьо от Нова тв, Албена Александрова, която е и дизайнер, и радиожурналистът Георги Митов-Геми.

Изискан и модерен вкус и стил, високи професионални постижения, активна социална и хуманна дейност, безупречна култура, естетически вкус и добра репутация. Това са критериите, с които се съобразява експертният съвет на Академията за мода, определяйки носителите на престижните статуетки “БГ модна икона”. В категорията “Кино и театър” наградата получи красивата актриса, която е и бивш модел, Антоанета Добрева-Нети. Сред музикалните изпълнители бе отличена певицата с един от най-завладяващите гласове на нашата сцена - Михаела Маринова. В раздел “Изкуство” призът бе връчен на Орлин Павлов, сред спортистите бе избран Кубрат Пулев. В категорията “Медии и журналистика” за БГ модни икони бяха определени Аделина Радева от БНТ и Лиляна Боянова от Би Ти Ви.

По време на изисканата церемония се състояха и ревюта на съвсем млади и вече отдавна утвърдени имена. Свои произведения показаха студенти от Националната художествена галерия. Едно от най-известните имена на модната ни сцена - Невена Николова, пристигна специално от Швейцария, където живее в момента, за да представи своя колекция. Атанас Парушев също се включи с няколко свои дамски облекла и обеща наесен да направи голямо самостоятелно ревю.