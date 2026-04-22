Премиера на балета "Корсар" в Стара Загора за Международния ден на танца

Постановката на хореографа Аршак Галумян – класика с ново лице

Едно от най-привлекателните заглавия в класическия репертоар – балетът „Корсар" – за първи път ще оживее на сцената на Старозагорската опера. Премиерните спектакли, посветени на Международния ден на танца, ще се състоят на 29 и 30 април от 19.00 часа, съобщиха от операта.

Новата постановка на балета „Корсар" по музиката на Адолф Адам и Лео Делиб е дело на международно признатия балетен артист и хореограф Аршак Галумян, който предлага съвременен прочит на класическия шедьовър. Неговата интерпретация съчетава уважение към традицията с нова сценична визия, като съхранява виртуозните елементи и емблематичните вариации, които превръщат „Корсар" в едно от най-предпочитаните заглавия както на балетни гала вечери, така и в балетните конкурси по света.

В същото време Галумян внася ясно изразен авторски почерк, като изгражда по-цялостна драматургична линия и по-динамична структура на спектакъла. Той редуцира усещането за поредица от самостоятелни вариации и насочва действието към по-плавно развитие на историята, в която персонажите се изграждат не само чрез виртуозна техника, но и чрез силно сценично присъствие и взаимодействие.

Според хореографа Аршак Галумян, силата на този балет е именно в способността му да се развива с времето – да запазва класическата си основа, но и да отваря пространство за съвременната сценична „мода" и естетика. В постановката се търси диалог между традиционния балетен език и съвременната визуална чувствителност, като се създава актуално звучене, близко до днешната публика.

Сюжетът, вдъхновен от поемата на Джордж Гордън Байрон, отвежда зрителя в свят на пирати, отвличания, любов и бягства. Тази "екзотика" от ориенталска атмосфера, морски приключения и драматични обрати прави балета много по-жив и динамичен в сравнение с други класически заглавия. Това провокира творческия екип да заложи на атрактивно сценично решение с впечатляващи декори и костюми на дизайнера Гендони, като материалите за тяхната изработка са осигурени благодарение на щедрата подкрепа на големи фирми. Заедно с мултимедийните ефекти на Борис Чуканов те пренасят зрителя между различни измерения и състояния – от реалността към мечтата.

Постановката на балета „Корсар" е с участието на цялата многонационална балетна трупа на Държавна опера - Стара Загора под ръководството на примабалерината Силвия Томова, която стои зад утвърждаването на високия художествен стандарт на състава. Точно тя преценява, че е настъпил моментът трупата да се насочи към това предизвикателно заглавие, убедена в нейния потенциал да защити и надгради своите изключителни постижения, които отдавна надхвърлят националната сцена.

В двете премиерни вечери – на 29 и 30 април – зрителите ще имат възможност да се насладят на изпълненията на солистите и кордебалета на Държавна опера - Стара Загора. В главните роли ще танцуват примабалерините Алесия Бакин и Клара Ферер, които ще се редуват в ролята на Медора и Гюлнара, премиер солистите Фиорди Лоха и Томоки Ишиго – в ролята на Конрад, както и солистите Даниеле Ченторби, Елиът Салберг, Юкари Мизу, Тристан Еймард, Максим Сиденко, Кармен Демирташ и други. Снимка: Старозагорска опера

Като дългогодишен първи солист на Щатсбалет - Берлин, Аршак Галумян неведнъж е споделял, че ако има роля от класическия репертоар, която би искал да изтанцува, това не е традиционният образ на принца, а именно Конрад. Макар богатият му сценичен път да не му дава тази възможност, предложението на Силвия Томова да постави „Корсар" той приема без колебание.

За хореографа Аршак Галумян работата със старозагорската балетна трупа е и лична кауза – място, което той определя като „свой дом" и с което го свързва дългогодишно творческо партньорство. Това е третият проект, който успешно реализира на старозагорска сцена – своя дебют прави като хореограф и режисьор на голямо класическо заглавие през 2018 година, когато поставя балета „Дон Кихот" от Минкус, а през изминалия сезон очарова със своя авторски съвременен спектакъл „Нощта".