Премиера на "Ноев ковчег" в Драматичен театър - Търговище

Шедьовърът на Йордан Радичков "Ноев ковчег" оживява за първи път на сцената на Драматичен театър - Търговище. Премиерата тази вечер, на 22 април, е професионален дебют за режисьора Михаил Цанков и събира на сцената млад актьорски екип, съобщаваг от театъра.

Постановката разглежда темата за историческата памет и повторяемостта на човешките грешки. В рамките на едно столетие светът преживява две световни войни, които оставят след себе си разрушения и забрава. В този контекст възниква въпросът за способността на човека да извлича поуки от миналото. В спектакъла се появява образът на хлебарките като символични свидетели на човешкото битие. Те събират „трохите" на съществуването и ги съхраняват като следи от паметта.

"Ноев ковчег" е сценичен разказ за паметта и отговорността към нея. Спектакълът поставя акцент върху човека като носител на причините за историческите катаклизми, които след това биват забравяни.

Продукцията обединява актьорите Георги Начов, Радослав Радев, Мартин Петков, Лора Недялкова и Любомира Стефанова. Сценографията е на Ивета Милева-Димитрова, а музиката - на Красимир Димитров.

Изборът на това заглавие е част от репертоарната политика на Драматичен театър - Търговище да представя значими образци на българската драматургия и да създава сценично пространство за нови творчески гласове, коментират от театъра.