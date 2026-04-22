ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22710809 www.24chasa.bg

Дариха две нови пиана на Старозагорската опера

1212

Държавната опера в Стара Загора получи дарение от две нови пиана от сдружение „Настоятелство на Старозагорска опера“. Това съобщиха от пресцентъра на културната институция, информира БТА. Оттам уточняват, че двата музикални инструмента са с марки  „Аугуст Фьорстер" и „Ирмлер".              Пианата са закупени със средства, събрани от благотворителност по време на Коледния концерт на Старозагорската опера през миналата година

Инструментите в културната институция са на повече от 40 години и сега ще бъдат поетапно подменени с модерни, отговарящи на високите професионални стандарти на съвременното музикално изкуство, казват от Операта.

БТА припомня, че след благотворителна кампания „Милион за вибрафон" старозагорското Национално училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова" успя да събере средства за закупуване на нов музикален инструмент.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Имаме право на вода, но тя не е безплатна - изисква ресурси, поддръжка и отговорност (Видео)