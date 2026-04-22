Дариха две нови пиана на Старозагорската опера

Държавната опера в Стара Загора получи дарение от две нови пиана от сдружение „Настоятелство на Старозагорска опера“. Това съобщиха от пресцентъра на културната институция, информира БТА. Оттам уточняват, че двата музикални инструмента са с марки „Аугуст Фьорстер" и „Ирмлер". Пианата са закупени със средства, събрани от благотворителност по време на Коледния концерт на Старозагорската опера през миналата година

Инструментите в културната институция са на повече от 40 години и сега ще бъдат поетапно подменени с модерни, отговарящи на високите професионални стандарти на съвременното музикално изкуство, казват от Операта.

БТА припомня, че след благотворителна кампания „Милион за вибрафон" старозагорското Национално училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова" успя да събере средства за закупуване на нов музикален инструмент.