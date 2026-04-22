С настъпването на по-топлите месеци и активния сезон на пътуванията A1 обнови мобилните си планове, за да отговори на нарастващата нужда от свързаност – както в Европа, така и извън нея. В центъра на тези промени е Unlimited Ultra – планът, който дава още повече спокойствие при пътуване, независимо от дестинацията.

С новия план потребителите вече могат да разчитат на включени минути, SMS и мобилен интернет в над 100 държави извън ЕС – в зони 2, 3 и 4 от Roaming Revolution на A1. Така пътуванията извън Европа – от кратки уикенд бягства до по-далечни приключения, вървят с по-малко притеснения за разходите и повече свобода да останете свързани. Разполагате с 400 минути, 400 SMS и 4000 MB, които дават възможност да поддържате връзка с близките си, да споделяте преживявания в движение или да разчитате на навигация и дигитални услуги – независимо къде се намирате. След изчерпването им се прилагат стандартните условия на основния роуминг план.

„Виждаме как пътуванията извън Европа стават все по-достъпни и желани, а очакванията на потребителите са да останат свързани по същия начин, както у дома. С новия план Unlimited Ultra даваме именно тази свобода – повече предвидимост и спокойствие, когато си в движение, независимо от посоката“, коментира Майя Раковска, директор „Продукти, услуги и роуминг“ в A1.

Още през март A1 обнови цялото си портфолио от мобилни планове, като увеличи двойно включените мегабайти за роуминг в ЕС. Unlimited Ultra вече предлага 126 000 MB в ЕС, което дава още по-голяма свобода за работа, споделяне на съдържание и да останете близо до хората, които са важни за вас.

В допълнение, плановете предлагат между една и две избираеми позиции Select с безплатен промоционален период до 24 месеца. Те дават достъп до разнообразни услуги – от аудиокниги и подкасти със Storytel, през стрийминг платформи като Netflix, HBO Max, SkyShowtime, VOYO и 7Arts, до електрическа градска мобилност със SPARK. Налични са и дигитални абонаменти за утвърдени медии като „Капитал“, „Мениджър“ и „Дневник“, както и услуги като „Моят майстор“, която осигурява спешна 24/7 помощ при неочаквани повреди в дома. Клиентите могат да избират и променят услугите според нуждите си лесно и удобно – веднъж на всеки 30 дни.

A1 продължава да развива портфолиото си в посока повече гъвкавост и реална стойност – така че свързаността да следва потребителите навсякъде: от ежедневието до най-далечните им планове.