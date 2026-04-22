Актрисата Кристина Апългейт от "Женени с деца" е приета в болница

Популярната актриса от 80-те и 90-те години Кристина Апългейт е приета в болница, съобщава американското светски издание TMZ. Звездата, изгряла в култовия сериал "Женени с деца", страда от множествена склероза.

Тя коментира за първи път съобщенията, че е била хоспитализирана в Лос Анджелис.

„Благодаря ви за излиянието на любов и добри пожелания", сподели актрисата в Instagram. - Здравните проблеми са постоянни за мен, но аз съм силна мацка и ставам все по-силна и по-добра всеки ден. Отделям малко време, за да се съсредоточа върху здравето си, но скоро ще се върна и ще имам какво да кажа."

Тя сподели публикацията със снимка на чаша за кафе и надпис „Kissy Kissy", поставена върху новите ѝ мемоари „You With the Sad Eyes", публикувани миналия месец.

ТMZ съобщи миналия четвъртък, 16 април, че звездата е хоспитализирана от края на март. След като информацията беше широко разпространена, представител на Апългейт издаде изявление, в което отказа коментар дали „тя е в болницата или какви са медицинските ѝ лечения".

Представителят добави: „Тя има дълга история на сложни медицински състояния, за които е била откровена, както е видно от мемоарите ѝ и в подкаста ѝ."

Апългейт е водеща на подкаста MeSsy, в който редовно говори за болестта си. Докато промотира новата си книга, Апългейт каза пред The ​​New York Times за болестта:

„Чувствам се все едно бутам камък нагоре по хълма.Независимо дали са 20 години, 30 години, това ни отнема функциите. Събуждам се и ръцете ми са схванати. Не мога да си движа главата, не мога да отида до банята. Така че не ми казвайте: „Изглеждаш толкова добре днес." Не искам да го чувам. Просто ми помогнете да стана. Това е всичко."