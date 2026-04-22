Почина операторът Тодор Даскалов, заснел част от и...

Поезията на Маргарита Петкова завладя монтанската библиотека „Гео Милев"

Десетки почитатели на словото се събраха монтанската библиотека „Гео Милев", за да се срещнат с една от най-обичаните съвременни български поетеси – Маргарита Петкова в Монтана. Повод за срещата бе представянето на най-новата ѝ книга „Докога, Маргарито?", в рамките на кампанията „Походът на книгите", която ежегодно насърчава четенето и срещите с любими автори в цялата страна.

„Маргарита Петкова не просто пише поезия – тя разказва истории за любовта, болката, надеждата и силата да бъдеш себе си. В нейните текстове мнозина откриват частица от собствените си мисли и чувства", каза при откриването директорът на библиотеката Анелия Иванова-Тодорова.

Сред гостите бяха представители на културни институции, приятели и почитатели на поезията.

 Дългата опашка за автографи в края на срещата бе ясен знак за признанието и обичта на публиката към таланта на поетесата – творец, чиито стихове продължават да вдъхновяват и докосват поколения читатели.

Четете още

Още от Култура

Водещи новини

Имаме право на вода, но тя не е безплатна - изисква ресурси, поддръжка и отговорност (Видео)