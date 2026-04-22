Поезията на Маргарита Петкова завладя монтанската библиотека „Гео Милев"

Десетки почитатели на словото се събраха монтанската библиотека „Гео Милев", за да се срещнат с една от най-обичаните съвременни български поетеси – Маргарита Петкова в Монтана. Повод за срещата бе представянето на най-новата ѝ книга „Докога, Маргарито?", в рамките на кампанията „Походът на книгите", която ежегодно насърчава четенето и срещите с любими автори в цялата страна.

„Маргарита Петкова не просто пише поезия – тя разказва истории за любовта, болката, надеждата и силата да бъдеш себе си. В нейните текстове мнозина откриват частица от собствените си мисли и чувства", каза при откриването директорът на библиотеката Анелия Иванова-Тодорова.

Сред гостите бяха представители на културни институции, приятели и почитатели на поезията.

Дългата опашка за автографи в края на срещата бе ясен знак за признанието и обичта на публиката към таланта на поетесата – творец, чиито стихове продължават да вдъхновяват и докосват поколения читатели.