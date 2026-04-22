Мариана Попова с четири пухени другарчета: Имам цялата любов на света!

Почти няма място за нея на леглото, певицата Мариана Попова се е сгушила с четири невероятни кученца. "Не ме мислете мен, имам цялата любов на света!", пише тя в социалните мрежи и сподели трогателен кадър с четириногите.

Две от кученцата са нейни - кокершпаньолът Бруто и спасената от улицата Мила. Другите две пухени другарчета се казват Мери и Попинз.

Тъжната история на Мила е публично известна. През 2023 г. е намерена в пловдивско село. Тогава тя се е влачила със счупен гръбнак след травма, загубила е и едното си оченце. След дълги грижи в ветеринарна клиника Мариана Попова и Веселин Плачков я осиновяват.

"Няма ден и миг, в който да сме съжалили за това решение! Мила е изключително умно, добро, човешко кученце! Не се отделя от мен! Вярна, благодарна! Истинска, чиста енергия!", казва Мариана Попова преди време.