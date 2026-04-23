Над 100 оригинала на Салвадор Дали у нас, показват ги в Перник

Мащабна изложба, в която са негови илюстрации към Библията и към "Божествена комедия", представя различните периоди на творчеството му

Повече от 300 творби на Салвадор Дали, 100 от тях - оригинали, пристигат у нас за специална изложба, посветена на великия художник. Тя е наречена “Триумфът на въображението” и ще представи цялостен поглед върху работата на Дали. В нея присъстват негови оригинални графики, но и репродукции, така че да бъдат проследени различните периоди от творчеството му.

“За първи път в България ще бъде показана толкова голяма експозиция на Салвадор Дали с впечатляващо разнообразие от творби - графики, скулптури, илюстрации и дизайнерски решения”, обясняват от Художествената галерия в Перник, където ще е изложбата. Тя представя твореца не само като художник, а като визионер, мислител и новатор, оставил дълбока следа в световната култура. Посетителите ще могат да проследят всички етапи от развитието му и да се потопят в неговото въображение.

Акцент в изложбата ще е и силиконова фигура на Салвадор Дали в реален размер, изработена по поръчка на германеца д-р Михаел Имхоф - изкуствовед и издател, от чиято колекция идват и творбите за експозицията у нас. Той започва да събира произведения на Дали преди повече от десет години.

Транспортирането на експонатите от Германия до България отнема повече от 30 часа, както обясняват от галерията. Заради големия мащаб на експозицията там дори изграждат допълнителни конструктивни и архитектурни съоръжения.

Сред акцентите в изложбата са емблематични произведения като дивана във формата на устни, “Жената с чекмеджета” и “Космическият слон”, илюстрации към Библията и към “Божествена комедия” на Данте Алигиери.

Салвадор Дали е сред нaй-разпознаваемите и плодотворни художници на ХХ век. Той е и най-известният сюрреалист в света. Макар да е широко популярен с живописните си произведения - нарисувал е над 1500 картини, в дългата си кариера успешно се занимава със скулптура, графика, мода, писане на книги, дизайн на облекла и др.

Откриването на изложбата “Триумфът на въображението” е на 24 април. Тя ще остане в галерия “Любен Гайдаров” в Перник до 6 септември.